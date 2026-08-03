Суды в Жамбылской области удовлетворили почти каждую третью жалобу на следствие

Участникам уголовного процесса удалось добиться решений в свою пользу по 31 из 108 рассмотренных обращений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о жалобах, поданных в порядке статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает судебное обжалование действий, бездействия и решений органов уголовного преследования на стадии досудебного расследования.

Таким образом, суды признали обоснованными практически три из каждых десяти обращений. Этот показатель оказался ниже среднереспубликанского уровня, который, согласно отчету областного суда, составляет 37%.

Рассмотрение подобных жалоб является лишь одной частью работы следственных судей. Всего за первое полугодие им поступил 2 971 материал, из которых к завершению отчетного периода было изучено 2 967.

О том, что позиция участников может измениться уже после завершения расследования, свидетельствует еще одна цифра. За полгода суды вернули прокурорам 17 уголовных дел в отношении 28 человек. В большинстве случаев обвиняемые признавали вину на досудебной стадии, но отказались от своих слов или перестали соглашаться с объемом обвинения во время судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что за тот же период следственные судьи Жамбылской области одобрили две трети ходатайств о содержании под стражей.