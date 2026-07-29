Суды одобрили две трети ходатайств об аресте в Жамбылской области

Решения о заключении подозреваемых под стражу стали лишь частью почти трех тысяч материалов, рассмотренных следственными судьями за полгода, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего им поступил 2 971 материал, из которых к концу отчетного периода было рассмотрено 2 967.

Одним из наиболее важных вопросов оставался выбор меры пресечения. Органы уголовного преследования подали 461 ходатайство об аресте, в 303 случаях судьи их удовлетворили. Таким образом, содержание под стражей санкционировали по 65,9% обращений.

Вместе с арестом применялись и электронные средства слежения. За шесть месяцев их использовали 137 раз, причем почти половина случаев пришлась на следственный суд. Среди районов чаще всего такую меру назначали в Меркенском, Шуском и Таласском судах.

Кроме того, следственные судьи рассмотрели 108 жалоб на действия органов уголовного преследования. Требования заявителей признали обоснованными в 31 случае.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут ввести электронные браслеты для задержанных до суда.

Доверие к судебной системе выросло до 63,2%.