Суды Казахстана получили рекордное число гражданских исков

В Казахстане за первое полугодие 2026 года подано около 506,1 тыс. гражданских исков. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Finprom.kz.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, показатель за январь–июнь стал самым высоким для первого полугодия с 2015 года.

Больше всего гражданских исков за шесть месяцев зарегистрировано в Алматы — 122,6 тыс., что на 32,1% больше, чем годом ранее. В Шымкенте было подано 44,2 тыс. исков, в Астане — 35,7 тыс.

Наименьшие показатели зафиксированы в области Ұлытау — 6,1 тыс. и Северо-Казахстанской области — 7,4 тыс.

В целом количество гражданских исков в стране растет на протяжении последних нескольких лет. Если в 2020 году за полный год было подано 474,1 тыс. заявлений, то в 2025 году — уже 845,1 тыс.

Основная часть обращений приходится на дела искового производства, где суд разрешает спор между сторонами. За первое полугодие их количество достигло 386,2 тыс., увеличившись на 29,3%.

Более 240 тыс. заявлений были связаны с заключением, изменением или расторжением договоров. В эту категорию входят и споры между физическими лицами и банками. Их число составило 135 тыс., увеличившись на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество дел приказного производства, которые рассматриваются в упрощенном порядке, выросло на 74,1% — с 46,2 тыс. до 80,5 тыс. Как отмечают аналитики, заметную часть прироста обеспечило увеличение числа дел, связанных с судебным исполнением медиативных соглашений.

Еще 39,1 тыс. заявлений пришлось на дела особого производства. Они связаны, в частности, с установлением юридически значимых фактов, подтверждением трудового стажа, родственных отношений, принятием наследства и другими вопросами.

Из 506,1 тыс. поступивших заявлений гражданские дела были возбуждены по 345,4 тыс., или 68,3%. Решения вынесены по 212,9 тыс. дел.

В 91,2% случаев требования истцов были удовлетворены — положительные решения вынесены по 194,1 тыс. исков.

Как отмечают аналитики, многолетняя динамика может свидетельствовать о расширении практики обращения граждан и бизнеса за судебной защитой. Одновременно увеличение числа заявлений ведет к росту нагрузки на судебную систему.

Ранее сообщалось, что суды в Жамбылской области удовлетворили почти каждую третью жалобу на следствие.