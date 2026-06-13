Судейский корпус Костанайской области пополнился новыми кадрами

В Костанайском областном суде состоялось пленарное заседание, на котором председатель суда Алмат Ерманов представил судейскому корпусу региона вновь назначенных судей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно Указу Президента Казахстана от 9 июня 2026 года, судьей Костанайского областного суда назначен Мурат Найманов. До нового назначения он занимал должность судьи специализированного межрайонного экономического суда. Мурат Найманов окончил Карагандинскую высшую школу МВД и имеет более 30 лет судейского стажа.

На должность председателя Жангельдинского районного суда назначен Абылай Кожаков. Его стаж работы в судебной системе превышает 10 лет.

Также указом главы государства в связи с уходом в отставку освобождены от должностей судья специализированного следственного суда Костаная Батырбек Кудабаев и судья Житикаринского районного суда Бактыбай Исмухамбетов. Оба имеют более 20 лет судейского стажа.

Кроме того, на заседании присягу принял вновь назначенный судья Камыстинского районного суда Максим Гагарин.

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