Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции РК утвердило методические рекомендации по организации работы по исполнению исполнительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в Минюсте, методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в целях оказания практической и методической помощи судебным исполнителям, разъяснения действующего законодательства и единообразного его использования в правоприменительной практике.

В тексте приказа говорится, что одновременно с возбуждением исполнительного производства судебный исполнитель принимает меры по обеспечению исполнения исполнительных документов. Меры по обеспечению могут быть приняты как по имущественным, так и неимущественным взысканиям. В необходимых случаях может быть применено несколько видов обеспечения исполнения.

После возбуждения исполнительного производства, судебный исполнитель выносит постановление об истребовании информации о номерах банковских счетов и наложении ареста на них. Данное постановление подлежит санкционированию прокурором.

«Арест на деньги налагается в пределах взыскиваемой суммы. В постановлении о наложении ареста на деньги, необходимо указать предельную сумму денежных средств, подлежащих аресту. Если у должника имеется несколько счетов, и на одном из них достаточно денег, для погашения задолженности, то судебному исполнителю следует сохранить арест только на этом счете. В случае недостаточности денежных средств на одном счете, арест налагается на деньги на других счетах, до достижения предельной суммы», - отмечается в документе.

Должник вправе распоряжаться деньгами, превышающими размер суммы ареста. Неправомерным будет наложение ареста на весь остаток на счете без учета такого предельного размера. Для списания арестованных денег со счета необходимо выставить инкассовое распоряжение. При достаточности списанных денежных сумм для удовлетворения требований исполнительного документа, исполнительное производство прекращается.

Также в приказе говорится о наложении ареста на движимое и недвижимое имущества должника.

«Судебный исполнитель принимает меры по установлению движимого и недвижимого имущества должника путем направления запроса в уполномоченные органы, в том числе через автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства. При наличии движимого и недвижимого имущества у должника судебный исполнитель выносит постановление о наложении ареста на имущество должника», - отмечается в приказе.

В постановлении о наложении ареста на имущество необходимо указать сумму взыскания согласно исполнительному документу.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.