Судебный скандал вокруг Johnson’s Baby: СЭС Казахстана сообщила о нарушениях маркировки

В ведомстве напомнили, что обязательные требования к парфюмерно-косметической продукции, в том числе детской присыпке, установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).

— Согласно п. 762 Перечня веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции Приложения № 1 ТР ТС 009/2011 асбест запрещен к использованию в парфюмерно-косметической продукции. Кроме того, маркировка должна содержать полный список ингредиентов в порядке убывания массовой доли, представленный на государственном языке или в международной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI), — пояснили в Комитете.

Как отметили в ведомстве, с 15 июля 2024 года территориальные подразделения начали контрольные закупки продукции на стадии реализации с последующим проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и Единым санитарным требованиям.

— В ходе контрольных закупок выявлено шесть образцов детской присыпки Johnson’s baby, не соответствующих требованиям ТР ТС 009/2011 по маркировке. По итогам проверки приняты меры в рамках действующего законодательства. Работа в данном направлении продолжается, — сообщили в Комитете.

Ранее мы писали о том, что около 3 тысяч жителей Великобритании подали в суд на американскую фармацевтическую корпорацию Johnson & Johnson (J& J), обвиняя ее в продаже присыпки на основе талька, содержащего асбест.

Потребители утверждают, что у них или их родственников развилась онкология из-за использования детской присыпки Johnson’s Baby Powder производства J& J.



