Судебный исполнитель в Мангистауской области перевел родственникам более 3 млн теңге со спецсчета

Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в деятельности одного из частных судебных исполнителей в ходе проверки законности исполнения исполнительных документов, передает Kazinform.

По данным надзорного органа, проверка показала, что частный судебный исполнитель незаконно перечислил свыше 3 млн теңге со специального счета, предназначенного для перевода денежных средств должникам и взыскателям, на банковские счета третьих лиц — своих близких родственников.

По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

В прокуратуре отметили, что проверка деятельности частных судебных исполнителей в регионе продолжается. Надзорный орган изучает своевременность и законность исполнения исполнительных документов, находящихся в их производстве.

Как сообщалось ранее, частного судебного исполнителя в Таразе осудили за присвоение 1,1 миллиона теңге.