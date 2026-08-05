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    Судебный исполнитель в Мангистауской области перевел родственникам более 3 млн теңге со спецсчета

    Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в деятельности одного из частных судебных исполнителей в ходе проверки законности исполнения исполнительных документов, передает Kazinform.

    частный судебный исполнитель
    Фото: gov.kz

    По данным надзорного органа, проверка показала, что частный судебный исполнитель незаконно перечислил свыше 3 млн теңге со специального счета, предназначенного для перевода денежных средств должникам и взыскателям, на банковские счета третьих лиц — своих близких родственников.

    По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

    В прокуратуре отметили, что проверка деятельности частных судебных исполнителей в регионе продолжается. Надзорный орган изучает своевременность и законность исполнения исполнительных документов, находящихся в их производстве.

    Как сообщалось ранее, частного судебного исполнителя в Таразе осудили за присвоение 1,1 миллиона теңге.

    Прокуратура ЧСИ Уголовное дело Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор