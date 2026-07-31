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    Частного судебного исполнителя в Таразе осудили за присвоение 1,1 миллиона теңге

    Частного судебного исполнителя в Таразе признали виновным в присвоении 1,1 млн теңге, взысканных с должников, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

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    Фото: pexels

    Проверка движения денежных средств, поступивших на депозитные счета частных судебных исполнителей, выявила факты их незаконного использования.

    Установлено, что судебный исполнитель перечислил на личный счет 1,1 млн теңге, взысканных с трех должников и подлежавших перечислению государству и банковским организациям. Полученные средства он израсходовал на собственные нужды.

    При этом исполнительные производства в отношении должников оставались незавершенными, а задолженность — непогашенной.

    По данному факту 29 апреля 2025 года прокуратура Тараза зарегистрировала уголовное дело по части 2 статьи 251 Уголовного кодекса РК — неоднократное злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем.

    Приговором суда № 2 Тараза от 23 июня 2026 года судебный исполнитель признан виновным. Ему назначили два года ограничения свободы, а также запретили в течение трех лет заниматься деятельностью частного судебного исполнителя и занимать должности, связанные с исполнительным производством и исполнением судебных актов.

    На основании акта амнистии осужденного освободили от отбывания основного наказания. Приговор вступил в законную силу.

    Кроме того, 17 мая 2026 года прокуратура города зарегистрировала уголовное дело по аналогичной статье в отношении другого частного судебного исполнителя. Его подозревают в неперечислении взыскателям 8,2 млн теңге, полученных от 23 должников. Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось о том, что почти треть обращений в административные суды Жамбылской области связана с судисполнителями.

    Регионы Казахстана Суды Жамбылская область Тараз ЧСИ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор