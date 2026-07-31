Частного судебного исполнителя в Таразе осудили за присвоение 1,1 миллиона теңге

Частного судебного исполнителя в Таразе признали виновным в присвоении 1,1 млн теңге, взысканных с должников, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Проверка движения денежных средств, поступивших на депозитные счета частных судебных исполнителей, выявила факты их незаконного использования.

Установлено, что судебный исполнитель перечислил на личный счет 1,1 млн теңге, взысканных с трех должников и подлежавших перечислению государству и банковским организациям. Полученные средства он израсходовал на собственные нужды.

При этом исполнительные производства в отношении должников оставались незавершенными, а задолженность — непогашенной.

По данному факту 29 апреля 2025 года прокуратура Тараза зарегистрировала уголовное дело по части 2 статьи 251 Уголовного кодекса РК — неоднократное злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем.

Приговором суда № 2 Тараза от 23 июня 2026 года судебный исполнитель признан виновным. Ему назначили два года ограничения свободы, а также запретили в течение трех лет заниматься деятельностью частного судебного исполнителя и занимать должности, связанные с исполнительным производством и исполнением судебных актов.

На основании акта амнистии осужденного освободили от отбывания основного наказания. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, 17 мая 2026 года прокуратура города зарегистрировала уголовное дело по аналогичной статье в отношении другого частного судебного исполнителя. Его подозревают в неперечислении взыскателям 8,2 млн теңге, полученных от 23 должников. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что почти треть обращений в административные суды Жамбылской области связана с судисполнителями.