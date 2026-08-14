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    Судьба почти 400 человек остается неизвестной после землетрясения в Колумбии

    В Колумбии обновили данные о последствиях землетрясения, произошедшего 10 августа. По последней информации, в результате стихийного бедствия погиб 281 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC News

    Судьба почти 400 человек остается неизвестной после землетрясения в Колумбии
    Фото: Xinhua

    Как сообщил в четверг президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, в результате землетрясения 3971 человек получили ранения, а число пропавших без вести составляет 379 человек.

    Судьба почти 400 человек остается неизвестной после землетрясения в Колумбии
    Фото: Xinhua

     

    В последней оценке ущерба, было разрушено более 12 000 домов и повреждено более 74 000 жилых зданий.

    — Последствия огромны и требуют от правительства большой решимости и политической воли, чтобы, с одной стороны, осуществить необходимые инвестиции в эти районы для восстановления домов, оказания поддержки пострадавшим и предоставления помощи стольким колумбийцам, которые сегодня страдают, — сказал де ла Эсприэлья.

    Напомним, 10 августа в западной части Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4, и стало самым разрушительным для страны в этом столетии.

    Ранее сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Колумбии превысило 250 человек. 

    Латинская Америка Землетрясение В мире
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор