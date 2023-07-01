Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Судан продлил закрытие воздушного пространства до 10 июля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Июля 2023, 19:19
Судан продлил закрытие воздушного пространства до 10 июля Фото: агентство «Анадолу»

ХАРТУМ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Управление гражданской авиации Судана продлило ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 10 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Исключение будет сделано для гуманитарных рейсов. Ограничения на полеты были введены 22 апреля в связи с ситуацией в стране.

Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР), продолжавшиеся с 15 апреля, вновь обострились с окончанием трехдневного перемирия, начавшегося 18 июня.

В ходе столкновений в Судане, которые продолжаются уже третий месяц, погибло около 1000 человек, около 5 тысяч получили ранения.


Африка   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно