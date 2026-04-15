Суда продолжают проходить через Ормузский пролив на фоне блокады США

Несмотря на введенную США военно-морскую блокаду, движение судов через Ормузский пролив продолжается. По данным Reuters и отраслевых источников, в первые сутки после начала ограничений как минимум 8 судов, включая три связанных с Ираном танкера, пересекли пролив, при этом часть из них направлялась в неиранские порты и не подпадала под действие блокады.

В то же время объем трафика остается значительно ниже обычного уровня. Так, до начала войны через пролив ежедневно проходило более 130 судов, тогда как сейчас речь идет лишь о малой части от этих показателей.

Отдельные суда, находящиеся под санкциями США, также продолжают движение. Так, по сообщениям иранского агентства Fars, супертанкер, способный перевозить до 2 млн баррелей нефти, пересек пролив и направился к порту Имама Хомейни. Отмечается, что судно шло открыто, без попыток скрыть маршрут, с включенной системой позиционирования. При этом не уточняется, был ли он загружен. Ранее сообщалось, что через пролив проходили и другие санкционные танкеры.

На этом фоне США заявляют, что продолжают обеспечивать выполнение блокады.

По данным американских чиновников, на которые ссылается The Wall Street Journal, с начала операции военно-морские силы США вынудили как минимум восемь связанных с Ираном танкеров изменить курс и вернуться в иранские порты. В большинстве случаев экипажам передавались указания по радио, при этом досмотры не проводились.

Как отмечает газета, блокада иранских портов со стороны США опирается на более чем 15 военных кораблей и, возможно, тысячи военнослужащих США, включая морских пехотинцев и силы специальных операций для обеспечения проведения операции.

Американская стратегия заключается в отслеживании судов после их выхода из иранских портов и последующем перехвате в Оманском заливе с целью разворота, сообщает Associated Press. При этом США используют не только автоматические системы идентификации (AIS), но и другие средства мониторинга, детали которых не раскрываются.

Параллельно фиксируется рост попыток обхода контроля. По данным морских аналитиков, некоторые суда начали отключать транспондеры или использовать ложные идентификационные сигналы, чтобы скрыть маршрут. Эксперты отмечают, что такие практики ранее были редкими, но в последние дни их число увеличилось.

Центральное командование ВС США заявило в среду, что блокада полностью реализована и позволила фактически остановить морскую торговлю Ирана. При этом в первые часы операции военные утверждали, что ни одно судно не прошло через зону ограничений, а часть коммерческих судов развернулась после получения указаний.

Иран, в свою очередь, продолжает отрицать эффективность блокады. Представители властей заявляют, что страна способна обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе, Оманском море и Ормузском проливе, а любые ограничения не приведут к изоляции экономики.

Военные Ирана подчеркивают, что проход через пролив должен осуществляться в координации с Тегераном, и предупреждают, что суда, связанные с «противниками», могут столкнуться с ограничениями.

На фоне происходящего сохраняется высокая неопределенность для судоходных компаний и страховых рынков. Стоимость страхования военных рисков остается на высоком уровне, а участники рынка отмечают, что возвращение к нормальному режиму судоходства в регионе пока выглядит маловероятным.

