Судью приговорили к четырем годам тюрьмы за взятку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судья Бостандыкского районного суда Алматы Эльвира Оспанова приговорена к лишению свободы сроком на четыре года за взятку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ауэзовским районным города Алматы вынесен обвинительный приговор в отношении Оспановой Э. по ст.366 ч.2 УК.

Эльвира Оспанова - судья Бостандыкского районного суда (полномочия приостановлены с 13 ноября 2019 года) признана виновной в получении взятки по гражданскому делу.

Вина подтверждена показаниями свидетеля и результатами НСД.

«Назначая наказание, суд посчитал, что для лиц, нарушивших принятую присягу, справедливым наказанием является только лишение свободы. В связи с чем Оспановой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, с пожизненным запретом права занимать должности на государственной службе», - сообщили в горсуде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что пресечен факт взяточничества судьей Бостандыкского района. Судья изобличена при возврате через доверенное лицо взятки в сумме 3 тыс. долларов США, которые ранее получила за отсрочку принятия решения по гражданскому делу.