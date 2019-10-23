Судью Ауэзовского районного суда Алматы приговорили к 3,6 годам тюрьмы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Судья Ауэзовского районного суда №2 города Алматы осужден за мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу антикоррупционной службы.
«23 октября 2019 года приговором апелляционной коллегии по уголовным делам города Алматы к 3,6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, за мошенничество и подстрекательство во взяточничестве в сумме 10 тыс. долларов США осужден судья Ауэзовского районного суда №2 Алматы А.Штейнке», - сообщили в ведомстве.
Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК.
Ранее, 23 июля 2019 года Алмалинским районным судом г.Алматы А.Штейнке был оправдан.
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