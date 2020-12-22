Судья Верховного суда Казахстана рассказал о новшествах в судебной системе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судья Верховного суда РК Аслан Тукиев рассказал о реформе судебной системы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аслан Тукиев отметил, что в рамках реформирования Верховным судом в рабочую группу был предложен большой пакет предложений, относительно как в развитии судебной системы и функционирования модели трехзвенной системы, так и в сфере дальнейшего развития состязательности обеспечения равноправия сторон и многих других правовых и процессуальных аспектов.

Он предложил три блока. В первый блок входит:

«Первое - это судебный блок. Среди прочего предлагаем дальнейшее совершенствование порядка отбора и проведение квалификационного экзамена. Там накопилось очень много вопросов, которые требуют разрешения для того, чтобы этот процент был оптимальным, и мы говорили о разумной экономии в этом смысле.

Второе. Это углубление специализации судов. Это общемировая тенденция, речь идет о повышении качества, в том числе через расширение специализации.

Третье. Минимизация административных полномочий председателя судов и совершенствование процедуры их назначения. Об этой проблеме говорил и Глава государства, она у всех на устах.

Четвертое. Повышение вдвое представителей гражданского общества в составе высшего судебного совета. Этот вопрос прорабатывается вместе с высшим судебным советом, как и многие другие вопросы. Есть понимание, что нужно развивать транспарентность в рамках деятельности Верховного суда и высшего судебного совета. Увеличить сроки давности привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Текущие сроки большинством участников беседы по этому вопросу признаются не актуальными и не способствующими для наступления необходимых случаев такой ответственности в отношении виновных судей», - рассказал он.

По его словам, во втором блоке предлагается расширить категорию споров, подлежащих к рассмотрению в упрощенном порядке.

«Предлагаем расширить категорию дел с обязательным в досудебном порядке рассмотрении дел. Вести досудебный протокол в рамках досудебной подготовки гражданских дел, это проверенное временем мировая практика очень качественное предложение, направленное на то, чтобы участники процесса более полно и качественно готовились к тем или иным процессам. Это способствует тому, чтобы процесс был там, где он необходим. Если это можно, то нужно примеряться. Также предлагается пересмотреть ограничение по использованию арбитража в компании квазигоссектора. Вы знаете, что там установлен соответствующий запрет, этот запрет всеми участниками диспутов признается сейчас изжившим себя. Есть необходимость пересмотреть эти вопросы вновь», - добавил он.

Аслан Тукиев заметил, что третий блок - это по уголовным процессам.

«Тут мы тоже некоторые предложения представили. Они касается предоставления суда первой инстанции права самостоятельно исправлять допущенные ошибки. Сейчас практика показывает, что около 40% отмены изменений, это как раз дела, где допускаются не существенные ошибки по делу через вынесения соответствующего апелляционного решения. Также на досудебной стадии предлагается исключить дублирование функции между дознавателем, прокурором, следственной судьей», - сказал он.

Кроме того, судья Верховного суда добавил, что также есть ряд новшеств, состоящее из семи предложений.

Первое - это создание помощника судьи с помощью IT-программы, которая позволит формировать проекты судебных актов по 400-1000 судебным материалам.

Второе - цифровая судебная аналитика, система, состоящая из пяти модулей.

Третье - экстерриториальная подсудность.

Четвертое - образцовое производство.

Пятое - досудебный протокол.

Шестое - повышение состязательности в уголовном процессе.

Седьмое - это все, что связанное с АППК (административный процедурно-процессуальный кодекс).

Отметим, в Алматы в онлайн-формате проходил международный круглый стол на тему «Актуальные вопросы модернизации правоохранительной и судебной системе в Казахстане».