Судья погиб в Алматы в ходе беспорядков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ходе беспорядков погиб судья. Об этом сообщили в Алматинском городском суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководство Алматинского городского суда выражает глубокие соболезнования родным и близким судьи СМСАП Алматы Абраева Мурата Советовича, в связи со смертью в ходе беспорядков. Память о нем будет жить в наших сердцах», - говорится в сообщении горсуда.

Напомним, в Алматы до 19 января введено чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая спецоперация.

8 января аким города провёл рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак на мегаполис.