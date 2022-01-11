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    10:45, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Судья погиб в Алматы в ходе беспорядков

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ходе беспорядков погиб судья. Об этом сообщили в Алматинском городском суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Руководство Алматинского городского суда выражает глубокие соболезнования родным и близким судьи СМСАП Алматы Абраева Мурата Советовича, в связи со смертью в ходе беспорядков. Память о нем будет жить в наших сердцах», - говорится в сообщении горсуда.

    Напомним, в Алматы до 19 января введено чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая спецоперация.

    8 января аким города провёл рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак на мегаполис.

    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС ЧП-2022 Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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