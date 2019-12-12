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вчера 23:59
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вчера 20:02
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вчера 19:57
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Судья административного суда Сарыагашского района подозревается в получении взятки
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Туркестанской области совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК пресечен факт взяточничества судьей специализированного административного суда Сарыагашского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
11 декабря 2019 года получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.
В рамках следствия проверяется причастность судьи к получению на системной основе взяток от сотрудников полиции Сарыагашского района за беспрепятственное рассмотрение административных материалов о нарушении миграционного законодательства иностранными гражданами.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом.
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