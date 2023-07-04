Суд вынес приговор по делу о смерти сына ректора КазНУ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Военный суд Алматинского гарнизона рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в смерти сына ректора КазНУ имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Военнослужащего М. обвинили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 451 УК РК «Превышение власти».

«6 января 2022 года подсудимый М. во время массовых беспорядков в Алматы, в условиях чрезвычайного положения, находясь в составе подразделения воинской части 18404, привлеченного для обеспечения общественной безопасности, около городской площади «Республика», являясь представителем власти, явно превышая властные полномочия, при отсутствии какой-либо угрозы и оснований для применения оружия, произвел несколько выстрелов из автомата по стоявшей на перекрестке перед светофором мирной гражданской автомашине марки Lexus 570, в результате чего был убит водитель этой автомашины», - сообщили в пресс-службе Военного суда.

Прокурор просил назначить наказание подсудимому М. в виде 7 лет лишения свободы. Осужденный вину не признал.

«Уголовное правонарушение относится к категории тяжких преступлений, за совершение которого предусмотрено наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание осужденного, суд признал наличие малолетних детей. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, находившимся под присягой. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденного судом назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы», - отметили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Сын ректора КазНУ имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева погиб во время беспорядков в Алматы. Позже подозреваемый по этому делу был задержан.