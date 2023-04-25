Суд вынес приговор по делу о миллиардных хищениях на таразской ТЭЦ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области восемь человек осудили за хищение государственных денег на городской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 8 лиц, обвиняемых в участии в преступной группе, в совершении действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказании услуг поставки товаров, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд установил, что подсудимый М., являясь председателем правления АО «Таразэнергоцентр» (далее – ТЭЦ) и другие участники преступной группы подсудимые в целях получения активов ТЭЦ в доверительное управление и систематического хищения денежных средств, поступающих от потребителей тепловой и электрической энергии, формально создал ТОО «В.».

«После получения акции ТЭЦ в доверительное управление ТОО «В.» подсудимый М. и остальные участники преступной группы совершили хищения денежных средств вверенного имущества с использованием служебного положения группой лиц в особо крупном размере с ТЭЦ на счета под контрольных товариществ, тем самым причинив ущерб на общую сумму 2 837 710 077 тенге», - сообщили в пресс-службе суда.

На сегодняшний день экс-председатель правления АО «Таразэнергоцентр» подсудимый М. находится в бегах. Постановлением суда от 28.03.2023 года он объявлен в розыск с выделением уголовного дела в отдельное производство.

«Приговором суда по совокупности преступлений по ст.262 ч.2, ст.189 ч.4, ст.216 ч.3 каждому окончательно назначено: Б.Р. – 9 лет, К.А. – 8 лет, К.А. – 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 10 лет. Д.А. и Д.С. по ст.189, ч.4, ст.216 ч.3 УК – по 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

С.Г. по ст. 434 УК назначено 3 года ограничение свободы, с установлением пробационного контроля.

Д.Е. по ст. 216 ч.3 УК – 3 года 9 месяцев лишения свободы, на основании Закона РК «Об амнистии» сокращено на 1/5 часть и назначено 3 года лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

Б.Т. по ст. 216 ч.2 п.2 УК – 2 года лишения свободы, на основании Закона РК «Об амнистии» сокращено на 1/2 часть и назначено 1 год лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

К.А., Д.А. и Д.С. в части совершения преступления по ч.2 ст.262 УК и С.Г. по ч.2 ст.262, ч.3 ст.216, п.1,2 ч.4 ст.189 признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их участия в совершении данных преступлений», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор в законную силу не вступил.