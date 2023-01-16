Суд вынес приговор мужчине за нападение с ножом на жену в Алматы

16 Января 2023, 19:50

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчину, который напал с ножом на свою жену на глазах пятилетней дочери, приговорили к трем годам лишения свободы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассматривалось в районном суде №2 Бостандыкского района Алматы по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по статье 106 части 1 УК РК. Суд установил, что подсудимый В., заподозрив супругу в измене, умышленно причинил ей тяжкий вред здоровью, нанеся при этом множественные непроникающие ранения ножом по различным частям тела. После этого вызвал скорую помощь и скрылся с места преступления.

В суде прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, потерпевшие согласились с позицией прокурора.

Приговором суда гражданин В. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности. С подсудимого также частично взыскали моральный ущерб в сумме 2 млн тенге, а также признали право обращения потерпевшей на взыскание материального ущерба в гражданском порядке. Приговор не вступил в законную силу.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 8 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Однако в данном случае, с учетом смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного признания вины и раскаяния в содеянном, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не вправе назначить наказание выше 2/3, то есть 5 лет 4 месяцев», - пояснили в пресс-службе Алматинского городского суда.

В ноябре прошлого года жительница Алматы на своей странице в сети Instagram написала пост о том, как ее муж напал на нее с ножом на глазах пятилетней дочери. Инцидент, по ее словам, произошел 21 мая 2022 в ее доме. После этого мужчину сразу же задержали.