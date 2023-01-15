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Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство

15 Января 2023, 08:15
Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрено дело в отношении гражданина РФ Т. об административных правонарушениях за нарушение законодательства РК о гражданстве (части второй статьи 496 КоАП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Из обстоятельств дела следует, что Т. имея гражданство РК в августе 2020 года получил гражданство РФ, однако не сообщил в течение 30 календарных дней о факте приобретения иностранного гражданства в органы внутренних дел или загранучреждения РК и не сдал паспорт и (или) удостоверение личности РК.

В суде Т. вину признал и пояснил, что нарушение допустил вследствие незнания закона, поскольку для получения гражданства РФ написал заявление об отказе от гражданства РК и посчитал это достаточным.

Данный факт выявлен сотрудниками линейного отдела полиции в январе 2023 года при прохождении Т. транспортного контроля в международном аэропорту города Астаны.

Согласно статье 21 Закона «О гражданстве РК» гражданство РК утрачивается, если лицо приобрело гражданство другого государства.

В соответствии частью второй статьи 496 КоАП, несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства наказывается штрафом в размере 200 МРП либо административным выдворением за пределы РК.

Постановлением суда Т. признан виновным ему наложено административное взыскание в виде административного выдворения за пределы РК.

Постановление суда вступило в законную силу со дня его вынесения.


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