Суд в Турции признал WhatsApp-сообщения основанием для оплаты сверхурочной работы

Апелляционный суд Стамбула постановил, что рабочие поручения, отправленные сотруднику через WhatsApp вне рабочего времени, могут считаться частью трудового процесса и учитываться при расчете сверхурочных часов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Как сообщает турецкое издание Evrensel, 31 коллегия Регионального апелляционного суда Стамбула вынесла решение, которое может стать прецедентом в трудовом праве Турции. Суд признал, что сообщения с рабочими заданиями, направленные сотруднику после окончания рабочего дня через WhatsApp, могут квалифицироваться как сверхурочная работа.

В решении суда отмечается, что определяющими факторами стали характер сообщений как служебных поручений, регулярная постановка задач вне рабочего времени и давление постоянной доступности сотрудника.

Юристы отмечают, что в последние годы цифровая коммуникация все чаще используется в качестве доказательства по трудовым спорам. В судах рассматриваются переписки в WhatsApp, задачи в Microsoft Teams, электронные письма, а также данные о входе и выходе из корпоративных систем.

Согласно турецкому трудовому законодательству, рабочее время свыше 45 часов в неделю считается сверхурочным и должно оплачиваться с надбавкой в размере 50% от обычной почасовой ставки.

Между тем, решение суда в Турции может усилить дискуссию о праве сотрудников на «отключение от работы» вне рабочего времени. В ряде европейских стран уже действуют нормы, ограничивающие обязанность работников отвечать на сообщения и звонки работодателя после окончания рабочего дня.

Ранее мы писали, что Правительство Турции начало подготовку законодательных поправок к трудовому кодексу, которые могут сократить продолжительность рабочей недели с 48 часов до 35-40. Согласно последним данным Евростата, страна заняла первое место в Европе по продолжительности рабочей недели. Одна из турецких производственных компаний официально ввела 4-дневную рабочую неделю, что привело к увеличению баланса между работой и личной жизнью, а также вовлеченности сотрудников в процесс на 85%.