Суд выявил подложные документы при конкурсе на школьное питание в Акмолинской области

Из четырех поваров, числившихся в крестьянском хозяйстве, одной оказалась женщина с инвалидностью, не знавшая ни о какой работе, еще двоих и вовсе суду не удалось найти, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, СМАС рассмотрел административное дело по иску индивидуального предпринимателя к школе города Атбасара об оспаривании протокола об итогах конкурса.

Как выяснилось, школа провела конкурс по организации обеспечения питания детей, в котором приняли участие два поставщика — обратившийся предприниматель и некое крестьянское хозяйство. Победителем конкурса определено КХ «Т.». Не соглашаясь с итогом конкурса, предприниматель обратился с жалобой к организатору конкурса, который отказал в ее удовлетворении. Тогда ИП обратился в суд, мотивируя тем, что заявленные КХ трудовые ресурсы — четыре повара не состоят с ним в трудовых отношениях.

— Судом установлено, что в сведениях о квалификации поставщика КХ «Т.» заявлены четыре повара. В подтверждение факта трудовых отношений с поварами представлены приказы о приеме на работу, сведения о постановке на учет трудового договора в ЕСУТД, выписки из ЕНПФ о направлении пенсионных выплат на каждого. Суд вызвал указанных лиц для допроса в качестве свидетелей и выяснилось, что один из поваров является инвалидом, не работает, в трудовых отношениях с КХ никогда не состояла и не знакома. Второй повар показала, что ранее работала по совместительству в КХ в качестве повара, но без заключения трудового договора. Установить местонахождение двух остальных поваров не удалось, допросить их в качестве свидетелей не представилось возможным, — поделились подробностями дела в ведомстве.

Суд запросил сведения из АО «ЕНПФ», согласно которым пенсионные выплаты со стороны КХ «Т.» указанным лицам не осуществлялись. Согласно ответу департамента комитета государственной инспекции труда, трудовые договора между КХ «Т.» и данными поварами на учет в ЕСУТД не ставились. Таким образом, КХ «Т.» предоставило подложные выписки из ЕНПФ и сведения из ЕСУТД.

— Суд установил факт предоставления КХ «Т.» недостоверных сведений о произведении пенсионных выплат, постановке на учет ЕСУТД трудовых договоров, а также о факте трудовых отношений с ними. Решением суда признан незаконным и отменен протокол об итогах конкурса. Вместе с тем, суд вынес частное определение в адрес прокурора области для принятия мер, а именно: дать правовую оценку действиям главы КХ «Т.» по использованию подложных документов, а также персональных данных других лиц без их согласия, — добавили в ведомстве.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Напомним, суд над высокопоставленными полицейскими завершается в Таразе.