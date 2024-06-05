Суд вынес решение по апелляции осужденных экс-сотрудников КНБ

Военный суд РК в Астане, рассмотрев апелляционную жалобу четырех бывших сотрудников комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, огласил решение. Также в ходе судебного заседания рассмотрели частное постановление, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подсудимые Еркин Аманов, Хамит Абугали, Кайрат Сартаев, Куандык Мухтарханов и их защита выразили несогласие с вынесенным в военном суде Акмолинского гарнизона решением.

22 апреля суд приговорил подполковника Еркина Аманова к 6,5 годам лишения свободы. Майор Хамит Абдугани и капитан Кайрат Сартаев получили по 5 лет тюрьмы, а специалист управления пограничного контроля «Астана» Куандык Мухтарханов — 4 года заключения.

Сегодня судебная коллегия постановила оставить апелляционную жалобу Хамита Абдугани, Кайрата Сартаева и Куандыка Мухтарханова неудовлетворенной. Также с учетом того, что подсудимый Еркин Аманов раскаялся и родственники потерпевших поддержали его, суд постановил уменьшить срок лишения свободы с 6,5 до 5 лет.

В ходе судебного заседания рассмотрели частное постановление. Суд его удовлетворил. Об постановления вступают в силу с 4 июня 2024 года.

Ранее сообщали, что подсудимый Еркин Аманов признал, что помимо 13 признанных судом потерпевших, пыткам подвергалось еще 3 человека.

Потерпевшими по делу проходят 13 человек. В зал суда их не привезли. Суд в Астане подключил потерпевших к заседанию онлайн. Все они — из числа десятков задержанных во время спецоперации КНБ «по пресечению организованной преступной группы», которая прошла в Астане, Алматы, Павлодаре и Семее весной 2021 года.