Осужденные за пытки экс-сотрудники КНБ подали на апелляцию

Военный суд РК в Астане рассматривает решение военного суда Акмолинского гарнизона по уголовному дело в отношении четырех бывших сотрудников комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Еркина Аманова, Хамита Абугали, Кайрата Сартаева и Куандыка Мухтарханова. В ходе судебного заседания подсудимый Еркин Аманов попросил добавить в список жертв пыток еще 3 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее, 22 апреля суд приговорил подполковника Еркина Аманова к 6,5 годам лишения свободы. Майор Хамит Абдугани и капитан Кайрат Сартаев получили по 5 лет тюрьмы, а специалист управления пограничного контроля «Астана» Куандык Мухтарханов — 4 года заключения.

Помимо этого, суд обязал подсудимых выплатить в Фонд компенсации потерпевшим 20 тысяч месячных расчетных показателей (один МРП равен 3 692 тенге) и наложил трехлетний запрет на работу в госорганах.

Потерпевшими по делу проходят 13 человек. В зал суда потерпевших не привезли. Суд в Астане подключил их к заседанию онлайн. Все эти 13 потерпевших — из числа десятков задержанных во время спецоперации КНБ «по пресечению организованной преступной группы», которая прошла одновременно в Астане, Алматы, Павлодаре и Семее весной 2021 года.

Отмечалось, что задержанным в той спецоперации наряду с «похищением человека», «вымогательством» и «покушением на убийство» инкриминировали ещё «хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий Восточно-Казахстанской области», «контрабанду», а также «создание и руководство транснациональной преступной группой».

Родственники позже заявили, что подозреваемых пытали во время следствия. Всего поступили жалобы на пытки от 28 лиц, но следствие признало потерпевшими лишь 13 из них. Жертвами пыток признали подсудимых по другому уголовному делу: Умирбаева, Какимова, Абеуова, Жумабаева, Кабдрахманова, Турсунова, Тлеубаева, Агбата, Оспанова, Тезекбаева, Жаманбалина, Байкумбаева и Мусаинова.

В ходе судебного заседания подсудимые и их защитники попросили пересмотреть решение суда и учесть все смягчающие основания, а именно характеристику, семейное положение и службу подсудимых. Подсудимый Еркин Аманов отметил, что признает вину, но отрицает, что руководил процессом пыток, как решили в военном суде Акмолинского гарнизона. Также он попросил добавить в список потерпевших еще 3 человека.

— Прошу суд признать потерпевшим Аскара Мурмагамбетова, в отношении которого я даю признательные показания и в отношении которого дали признательные показания о применении физического и психологического давления. Я прошу суд признать потерпевшим Ерболата Шакирова, в отношении которого лично я применял психологическое насилие, и Азата Уайханова. Эти трое свидетелей указывают на меня. Я признаю это и прошу их указать потерпевшими, — заявил подсудимый Еркин Аманов.

Суд объявил перерыв до 4 июня 2024 года.