Суд вынес приговор Торегали Тореали за оскорбление представителей власти

В Турксибском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении известного певца Торегали Тореали по факту оскорбления представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Судом установлено, что 14 июня этого года по улице Майлина была остановлена автомашина марки «Lexus». На законные и неоднократные требования сотрудников полиции водитель А. (Фамилия певца - прим. авт.) выходить категорически отказывался, при этом выражался в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, оказывал сопротивление, тем самым совершил оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей», - сообщили в пресс-службе горсуда.

Вина подсудимого доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших и свидителей, видеофиксацией.

Прокурор просил признать А. виновным и назначить наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 80 часов. Потерпевшие просили назначить подсудимому наказание в соответствии с законом. Подсудимый А. вину не признал.

«При назначении наказания суд учел смягчающие (на иждивении 5 малолетних детей) и отягчающие (в состоянии наркотического опьянения) обстоятельства по делу. Постановлением суда А. признан виновным в вышеуказанном правонарушении и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов. Постановление суда не вступило в законную силу», - отметили в горсуде.

В июне этого года сообщалось, что на Торегали Тореали заведено уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти».

Также казахстанский певец был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Ему наложено адмвзыскание в виде ареста на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Позже ему добавили еще 3 суток ареста за разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и невыполнение законных требований сотрудников полиции.