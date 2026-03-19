Суд вынес приговор по делу о смерти рабочих на Шымкентском НПЗ

Межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении двух подсудимых — ответственного за объект сотрудника ТОО «КапРемСтрой Астана» Ж. Купешева и водителя автомобиля «ГАЗ-53» М. Мухамедиева.



— Подсудимые К. и М. обвинялись по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса РК — нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — сообщили в суде в ответ на официальный запрос.

Суд установил, что в августе 2025 года на дополнительной территории Шымкентского НПЗ в Енбекшинском районе проводились работы по измерению толщины труб на эстакаде. Двух рабочих закрепили страховочными ремнями и подняли на высоту около 15 метров с помощью гидравлического подъемника на базе автомобиля «ГАЗ-53» под управлением Мухамедиева. Они должны были демонтировать металлические кожухи труб.

— Во время проведения работ правый задний неисправный опорный механизм гидравлического подъемника полностью вышел из строя. Автомобиль накренился на правый бок, рабочие сорвались с высоты и от полученных травм скончались на месте происшествия по неосторожности. Вина подсудимых доказана собранными по уголовному делу доказательствами, — уточнили в суде.





Гособвинитель настаивал на реальном тюремном сроке. Представители потерпевших, напротив, просили суд не изолировать подсудимых, указав, что простили их.

— Подсудимые полностью признали вину, чистосердечно раскаялись в содеянном и просили назначить наказание не связанное с лишением свободы, — отметили в суде.





В качестве смягчающих обстоятельств суд учел раскаяние подсудимых, возмещение причиненного ущерба и положительные характеристики с места работы. Отягчающих обстоятельств не установили.

В итоге обоих признали виновными. Каждому назначили по одному году лишения свободы. Также им запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с обеспечением техники безопасности и охраны труда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, трагедия произошла 26 августа 2025 года на территории НПЗ в Шымкенте. Во время работ опрокинулась автовышка, на которой находились сотрудники подрядной организации ТОО «КапРемСтрой Астана». Оба изолировщика погибли.

После происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть людей.

Подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания.