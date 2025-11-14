Арестованы подозреваемые в смерти двух рабочих на Шымкентском НПЗ
По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух человек на территории завода, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
— Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По завершении расследования по делу будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — отметили в ДП Шымкента.
Напомним, 26 августа на территории НПЗ в Шымкенте опрокинулась автовышка. В результате погибли двое изолировщиков подрядной организации ТОО «КРС Астана».
После несчастного случая на нефтеперерабатывающем заводе проводился комплекс следственных мероприятий.
Шымкентский НПЗ принадлежит «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — совместному предприятию «КазМунайГаза» и китайской CNPC.