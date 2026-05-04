    Суд вынес приговор по делу о хищении свыше 333 млн тенге субсидий в Жетысу

    Талдыкорганский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора ТОО «G.», которого обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как установил суд, в 2022–2023 годах руководитель предприятия направлял в управления сельского хозяйства Алматинской области и области Жетысу документы с недостоверными данными. В отчетах завышались объемы и стоимость сырого молока, якобы закупленного у частных предпринимателей для переработки.

    На основании этих документов компании были перечислены государственные субсидии на сумму 333 млн 917 тыс. тенге. Однако, как отмечено в материалах дела, фактически заявленные объемы переработки молока выполнены не были, а выделенные бюджетные средства использовались не по назначению.

    Суд признал посудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

    Сообщается, что при назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства — признание вины и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

    В итоге суд ему назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы, а также запрет занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на семь лет.

    Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с осужденного причиненный ущерб.

    Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу.

    Айгерим Коппаева
