Суд вынес приговор по делу о гибели отца пятерых детей на охоте в Мангистау

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор по делу о гибели на охоте 52-летнего Аслана Кыдырбаева. Один из подсудимых получил восемь лет лишения свободы, еще двое осуждены условно, передает корреспондент агентства Kazinform.

На судебном заседании, прошедшем 4 сентября, одному из подсудимых назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы по статье «Убийство». Еще двое подсудимых осуждены условно на три года и освобождены из зала суда.

Родственники погибшего заявили, что не согласны с решением суда.

— Мы не согласны с приговором суда. Прокурор запросил 17 лет для главного фигуранта и по 15 лет двум другим подсудимым, но это не было выполнено. Они действовали в группе и до вечера скрывали факт гибели человека. Так как же их можно освобождать из зала суда? Это несправедливость. Я до конца верила судебному разбирательству. Но следствие с самого начала велось неправильно, — говорит супруга погибшего Жанар Еспаева.

Напомним, трагедия произошла 2 декабря прошлого года. Четверо мужчин ночью отправились на охоту в местность Темирбаба Каракиянского района. Там в Аслана Кыдырбаева попала пуля.

Первоначально полиция озвучила версию о несчастном случае в результате неосторожного обращения с оружием. Предполагалось, что именно при таких обстоятельствах был застрелен Аслан Кыдырбаев.

Однако родственники погибшего с этой версией не согласны. По их словам, мужчины, отправившиеся на охоту, около девяти часов возили тело в багажнике пикапа. При этом они не сообщили о случившемся ни в скорую помощь, ни в полицию. Кроме того, погибшего повезли не в ближайшую больницу в Жанаозене, а в Актау, расположенный примерно в 300 километрах.

Ранее Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор мужчине, который убил несовершеннолетнюю девушку и выбросил тело в канал.