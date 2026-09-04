Мужчину в Кызылординской области осудили за убийство 16-летней девушки

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор мужчине, который убил несовершеннолетнюю девушку и выбросил тело в канал, передает корреспондент агентства Kazinform.

Происшествие произошло в июне в Шиелийском районе. Несовершеннолетняя Балсулу Омирзак вечером 2 июня вышла из дома и не вернулась. На следующий день тело девушки обнаружили в канале Жакаев. Полиция задержала местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.

В ходе расследования его вина была полностью доказана. На судебном заседании подсудимый признал свою вину и попросил прощения у потерпевших.

Суд рассмотрел уголовное дело по пункту 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК — убийство заведомо несовершеннолетнего.

— Вина подсудимого подтверждена признательными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, видеозаписью, материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Суд назначил ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, — говорится в сообщении.

Кроме того, с осужденного взыскано 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

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