Дело об убийстве подростка в марте 2026 года поступило в суд в Актобе

Дело по факту убийства подростка в марте 2026 года поступило в Актюбинский областной межрайонный специализированный суд по уголовным делам, передает корреспондент агентства Kazinform.

В суд поступило уголовное дело в отношении обвиняемого, которому в этом году исполнилось 18 лет. Ему предъявлено обвинение по статье 99 Уголовного кодекса РК («Убийство»). В ходе досудебного слушания прокурор огласил обвинительный акт.

Согласно материалам дела, в середине марта текущего года в городе Шалкар произошел конфликт между группировками «Маяк» и «Рабочий». В конфликте участвовали подростки 2008 и 2010 годов рождения. В результате несколько подростков из группировки «Маяк» получили ранения.

Обвиняемый, который обучается в одном из вузов Уральска, узнав о произошедшем, вернулся в город.

19 марта 2026 года около 20:00 обвиняемый сел в автомобиль своей матери и направился сначала в компьютерный клуб, затем к магазину. Он посадил в машину подростков из группировки «Маяк», после чего начал искать участников другой группы — «Рабочий». По дороге он останавливал встречавшихся людей и расспрашивал их.

Около 23:00 возле одного из домов в городе остановился еще один автомобиль. Приехавшие попытались предотвратить конфликт и просили не устраивать скандал. Однако между подростками вновь начались разногласия.

Потерпевший подошел к обвиняемому, после чего они начали разговаривать. Затем молодые люди отошли от группы на несколько метров. Между ними произошла ссора.

Как сообщил прокурор, обвиняемый в состоянии гнева нанес потерпевшему один удар ножом в левую часть груди, после чего покинул место происшествия.

— Потерпевший скончался на месте происшествия, — сказал прокурор.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у Алихана Жанибекова была повреждена левая легочная артерия, что привело к массивной кровопотере.

Обвиняемому предъявлено обвинение по части 2 статьи 99 УК РК, пунктам 9 и 14.

Мать погибшего подростка Рауан Журсинкызы заявила, что не намерена прощать обвиняемого и просит суд назначить ему строгое наказание в соответствии с законом.

Напомним, в марте 2026 года сообщалось, что все подозреваемые по делу об убийстве подростка в Актобе были доставлены в отдел полиции.

Позже в СМИ сообщалось, что Жанибек Алиманов, отец погибшего Алихана Жанибекова, опубликовал открытое публичное обращение к руководству область. В обращении он просил привлечь к ответственности всех участников конфликта.