В Актюбинской области в результате массовой драки погиб подросток

По данным полиции, драка произошла ночью. В ходе конфликта между молодыми людьми погиб 17-летний юноша. По факту возбуждено уголовное дело.

— Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. Ход расследования находится на контроле. Виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках закона, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что с места происшествия не поступал вызов скорой помощи. По их информации, тело без сознания было доставлено в больницу неизвестными лицами, где врачи лишь констатировали смерть подростка и уведомили полицию.

Напомним, что в сентябре 2024 года в селе в Актюбинской области произошла драка, после которой умер ученик 9-го класса.