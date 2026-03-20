    13:40, 20 Март 2026 | GMT +5

    В Актюбинской области в результате массовой драки погиб подросток

    Инцидент произошел в городе Шалкар. В настоящее время все подозреваемые задержаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Актюбинской области в результате массовой драки погиб подросток
    Фото: freepik.com

    По данным полиции, драка произошла ночью. В ходе конфликта между молодыми людьми погиб 17-летний юноша. По факту возбуждено уголовное дело.

    — Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. Ход расследования находится на контроле. Виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках закона, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что с места происшествия не поступал вызов скорой помощи. По их информации, тело без сознания было доставлено в больницу неизвестными лицами, где врачи лишь констатировали смерть подростка и уведомили полицию.

    Напомним, что в сентябре 2024 года в селе в Актюбинской области произошла драка, после которой умер ученик 9-го класса.

    Регионы Казахстана Несовершеннолетние Драка Подростковая преступность Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
