Суд вынес приговор обезглавившему женщину в Алматы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор мужчине, который убил и обезглавил женщину весной этого года в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Органом следствия ему предъявлено обвинение по статье 99 части 2 пункта 5 УК, то есть в умышленном убийстве совершенным с особой жестокостью. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Как сообщили в пресс-службе горсуда, подсудимый, находясь в тяжелом семейном и жизненном положении, будучи в материальной зависимости от его гражданской супруги, которая не желала дальнейших отношений с ним, решил совершить убийство с целью создания устрашающей, криминогенной обстановки в обществе.

- После чего, в марте текущего года заранее планируя совершить умышленное убийство, назначил потерпевшей встречу в одном из парков города, для ее трудоустройства в несуществующей пекарне. Далее подсудимый с особой жестокостью, обезглавил потерпевшую. Затем с целью создания резонанса в обществе, принял решение отнести голову женщины в один из магазинов колбасно-сырных изделий, - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил суд признать подсудимого виновным и назначить ему 20 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности. Подсудимый вину признал, полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Согласно УК за убийство, совершенное с особой жестокостью, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно вердикту присяжных заседателей и приговору суда, подсудимый признан виновным в умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

12 апреля в полицию Алматы поступило сообщение об обнаружении на улице Шолохова трупа женщины без головы. Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку.

24 апреля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве женщины. С санкции суда гражданин И. 1962 года рождения был арестован. Установлено, что он был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.