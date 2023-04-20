Суд вернул птицефабрику зятя Рахата Алиева в госсобственность

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области постановил вернуть Джалкамысскую птицефабрику в государственную собственность. Она принадлежала родственнику Рахата Алиева, президенту американской корпорации American Investments Иссаму Салаху Хорани, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Согласно материалам судебного дела, Джалкамысская птицефабрика была создана в 1968 году в поселке Мирный (ныне поселок Остемир Нуринского сельского округа) Талгарского района Алматинской области. После развала СССР в 1993 году птицефабрика остановила свою деятельность. 4 января 1994 года Джалкамысская птицефабрика была преобразована в акционерное общество «Ак-Канат».

Постановлением Алматинского территориального комитета государственного имущества и приватизации от 28 апреля 1998 года государственный пакет акций в размере 90% от уставного капитала АО «Ак-Канат» передано агропромышленной финансовой компании «Адилет». На эту компанию была возложена обязанность в течение шести месяцев погасить кредиторскую задолженность предприятия в сумме 24 миллиона тенге. Однако спустя год постановление было отменено из-за того, что компания «Адилет» не выполнила обязательства - вложенные инвестиции составили 1 484 000 тенге.

В январе 1999 года государственный пакет акций в размере 90% безвозмездно передан американской корпорации American Investments inc, президентом которой на тот момент являлся гражданин Ливана Хорани Иссам Салах.

«Он супруг Гульшат Хорани - сестры Рахата Алиева. Согласно открытым источникам Иссам Хорани с 1998 года по 2008 год был гражданином Республики Казахстан. С ноября 2009 года является гражданином Палестины. Находится в розыске по линии Интерпола по преступлениям, совершенным в Швейцарии и Ливанской Республике, а также в Казахстане с 8 апреля 2008 года за вымогательство», - говорится в материале судебного дела.

Американская корпорация должна была предоставить бизнес-план внесения инвестиций в развитие производства и погасить кредиторскую задолженность до января 2000 года. Далее решением акима Талгарского района от 1 марта 1999 года корпорации из землепользования АО «Ак-Канат» предоставлено право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет на земельный участок общей площадью 665,4 гектара. В октябре того же года из полученных 665,4 гектара земли 56 гектаров было передано ТОО «Алтын-Айдар».

В июле 2001 года акимат Талгарского района 609 гектаров вывел из землепользования American Investments Inc. в пользу ТОО «Алтын-Айдар». Эти земли были поделены на 6 земельных участков, по которым в 2002 году между акиматом Талгарского района и ТОО «Алтын-Айдар» были заключены соответствующие договоры аренды на 49 лет.

Прокурор Талгарского района обратился в суд к ответчикам с требованиями признать незаконным и отменить постановление Алматинского территориального комитета государственного имущества и приватизации от 19 января 1999 года о безвозмездной передаче государственного пакета акций в размере 90% от уставного капитала АО «Ак-Канат», признать недействительными договоры об аренде земельных участков от 26 декабря 2002 года и от 19 декабря 1999 года о купле-продаже земельного участка.

«Согласно архивным сведениям договор по безвозмездной передаче птицефабрики между алматинским территориальным комитетом государственного имущества и приватизации и американской корпорации American Investments inc не заключался, бизнес-план внесения инвестиций в развитие производства и погашения кредиторской задолженности не разрабатывался и в уполномоченный орган не предоставлялся. Птицефабрика не функционирует на протяжении 29 лет, ее ресурсы находятся в крайне критическом состоянии, сельхозтехника и транспортные средства устарели, текущий и капитальный ремонт строений не производился, инвестиции не вкладывались, имеется налоговая задолженность. При своевременном выявлении факта отчуждения имущества птицефабрики алматинский территориальный комитет государственного имущества и приватизации обязан был принять меры по возврату госимущества государству, однако это не было сделано, в связи с чем, иск предъявлен прокурором в интересах государства», - говорится в материале дела.

Судом установлено, что прокуратура проводила анализ на основании архивных документов, в которых отсутствуют документальные подтверждения, на которые ссылается ответчик, в архивных материалах отсутствуют сведения об исполнении корпорацией требования постановления Правительства об инвестировании в производство, погашении кредиторской задолженности, восстановлении и достижении устойчивых объемов производимой продукции до проектных мощностей. Судом достоверно установлено, что птицефабрика в настоящее время не функционирует.

«Сведения истца соответствуют обстоятельствам дела и подтвердились материалами дела. Постановлениями затронуты материальные интересы государства, они вынесены с грубыми нарушениями законодательства. Учитывая, что постановление Алматинского территориального комитета государственного имущества и приватизации от 19 января 1999 года о безвозмездной передаче государственного пакета акций в размере 90% от уставного капитала АО «Ак-Канат» фактически является сделкой и вынесено в нарушение имущественных интересов государства, соответственно, решения акима Талгарского района являются незаконными, поэтому договора аренды и договор купли-продажи земельных участков подлежат признанию недействительными. В связи с изложенными обстоятельствами и в силу приведенных норм действующего законодательства, суд, разрешая дело в пределах заявленных истцом исковых требований, считает, что исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме. При распределении судебных расходов, суд руководствуется статьей 117 ГПК», - говорится в документе.