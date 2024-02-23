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    10:47, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Суд в Турции приговорил подрядчика рухнувшего при землетрясении дома к 18 годам тюрьмы

    Суд в Турции
    Фото: aa.com.tr

    Подрядчика дома, который обрушился при землетрясении в Турции, Мюслима Демирера приговорили к 18 годам и полутора месяцам тюрьмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

    В Турции до сих пор идет судебное разбирательство по факту разрушений домов при сильном землетрясении, произошедшем в Турции год назад. При обрушении дома в Шанлыурфе погибли 34 человека. Из числа ответственных за строительство здания трое умерли еще до землетрясения.

    Изначально суд назначил Мюслиму Демиреру 21 год и 9 месяцев заключения, однако позже срок был уменьшен из-за того, что у самого Демирера при обрушении дома погиб сын.

    Прокуроры и сторона погибших людей просила суд назначить Демиреру максимальное наказание.

    Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составил два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

    Недавно собственный корреспондент агентства Kazinform в Турции вылетел из Анкары в города, которые год назад пострадали от разрушительного землетрясения.

    В ходе брифинга в мэрии Кахраманмараша глава города отметил, насколько сильно полюбились туркам казахские юрты, которые год назад Казахстан отправил в помощь пострадавшим от стихии.

    Также наш корреспондент побывал в юго-восточных провинциях Турции, где ведутся активные строительные работы по восстановлению жилищно-коммунального фонда.

    Теги:
    Землетрясение в Турции Турция Землетрясение Суды Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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