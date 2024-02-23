Суд в Турции приговорил подрядчика рухнувшего при землетрясении дома к 18 годам тюрьмы

Подрядчика дома, который обрушился при землетрясении в Турции, Мюслима Демирера приговорили к 18 годам и полутора месяцам тюрьмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

В Турции до сих пор идет судебное разбирательство по факту разрушений домов при сильном землетрясении, произошедшем в Турции год назад. При обрушении дома в Шанлыурфе погибли 34 человека. Из числа ответственных за строительство здания трое умерли еще до землетрясения.

Изначально суд назначил Мюслиму Демиреру 21 год и 9 месяцев заключения, однако позже срок был уменьшен из-за того, что у самого Демирера при обрушении дома погиб сын.

Прокуроры и сторона погибших людей просила суд назначить Демиреру максимальное наказание.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составил два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

Недавно собственный корреспондент агентства Kazinform в Турции вылетел из Анкары в города, которые год назад пострадали от разрушительного землетрясения.

В ходе брифинга в мэрии Кахраманмараша глава города отметил, насколько сильно полюбились туркам казахские юрты, которые год назад Казахстан отправил в помощь пострадавшим от стихии.

Также наш корреспондент побывал в юго-восточных провинциях Турции, где ведутся активные строительные работы по восстановлению жилищно-коммунального фонда.