телерадиокомплекс президента РК
    21:12, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Суд в Таразе наказал женщину за ложные обвинения педагога в коррупции

    В Таразском городском суде сообщили, что гражданское дело о защите чести, достоинства и деловой репутации было инициировано педагогом местной специальной школы-интерната, передает корреспондент агентства Kazinform.

    История началась в сентябре 2024 года, когда горожанка написала жалобу на имя директора учебного заведения. В своем обращении женщина позволила себе ряд громких заявлений, назвав истца «коррупционером, который занимается сплетнями, клевещет на воспитателей и собирает крупные суммы денег».

    Однако эти громкие заявления так и не нашли подтверждения, а руководство школы провело целое служебное расследование. В связи с чем судебная экспертиза установила, что высказывания ответчицы носят исключительно негативный характер и порочат репутацию педагога.

    Несмотря на тяжесть обвинений в коррупции и поборах, сторона защиты не смогла предоставить суду ни единого доказательства. Громкие заявления так и остались лишь беспочвенными слухами.

    Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что информация о якобы причастности истца к коррупции и сбору денег не соответствует действительности.

    За необоснованные обвинения и ущерб деловой репутации суд обязал ответчицу выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере 100 000 тенге.

    Ранее мы писали о том, как уволенного за аморальное поведение учителя восстановили на работе в Жамбылской области.

