Суд в Таразе наказал женщину за ложные обвинения педагога в коррупции

История началась в сентябре 2024 года, когда горожанка написала жалобу на имя директора учебного заведения. В своем обращении женщина позволила себе ряд громких заявлений, назвав истца «коррупционером, который занимается сплетнями, клевещет на воспитателей и собирает крупные суммы денег».

Однако эти громкие заявления так и не нашли подтверждения, а руководство школы провело целое служебное расследование. В связи с чем судебная экспертиза установила, что высказывания ответчицы носят исключительно негативный характер и порочат репутацию педагога.

Несмотря на тяжесть обвинений в коррупции и поборах, сторона защиты не смогла предоставить суду ни единого доказательства. Громкие заявления так и остались лишь беспочвенными слухами.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что информация о якобы причастности истца к коррупции и сбору денег не соответствует действительности.

За необоснованные обвинения и ущерб деловой репутации суд обязал ответчицу выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере 100 000 тенге.

