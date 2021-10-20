Суд в США наложил санкции на Аблязова и Храпунова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 октября 2021 года Окружной судья США Элисон Дж. Натан из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила различные возражения, поданные М.Аблязовым и И.Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО «БТА Банк» и акимата г.Алматы (далее - Соистцы). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции РК.

В решении судьи Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), которыми также были наложены санкции на Аблязова и Храпунова.

Данное решение, наряду с предыдущими решениями Суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению Соистцами доказательств, «имеющих большое значение» для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США.

Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как «игру в кошки-мышки».

Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, Суд установил:

- Аблязов «не исполнил постановление суда», потребовавшего от него представления доказательств;

- Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение «противоречило его собственным показаниям» под присягой;

- Храпуновы «не представили никаких финансовых отчетов», «все без каких-либо оправданий»;

- Ильяс Храпунов, которого суд назвал «главным нарушителем раскрытия информации», удалил «все» свои электронные письма незадолго до подачи иска Соистцами, начал использовать вместо этого «сотни» зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал «невероятные» утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них;

- Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и «отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов»;

- Хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу Соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США.

Суд определит размер санкции в отношении И. Храпунова после получения дополнительных доказательств от Соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения.

Суд также установил, что «любая апелляция на его постановление будет восприниматься как «отказ от добровольного исполнения решения».

Нью-Йоркское дело от имени Соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению М.Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США.

Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд - действия, за которое он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании.

В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений. Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года.