Суд в Мангистауской области обязал отца оплатить половину стоимости обучения ребенка в частной школе

Как установил суд, стороны имеют общего ребенка 2009 года рождения. Их брак был расторгнут в 2013 году.

Истец указала, что ответчик выплачивает алименты в размере 5 000 тенге в месяц, однако этих средств недостаточно для обеспечения достойного содержания ребенка. С сентября 2024 года по июнь 2025 года отец выплатил 48 500 тенге алиментов. Ребенок обучается в частной школе, где ежемесячная оплата составляет 85 000 тенге. Общая стоимость обучения за 2024 год составила 440 000 тенге, за 2025 год — 525 000 тенге.

Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав ответчика оплатить половину расходов на обучение — 482 500 тенге. Требование о назначении алиментов в твердой денежной сумме в размере 15 месячных расчетных показателей суд отклонил, поскольку алименты ранее уже были взысканы судебным приказом.

Ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке, однако судебная коллегия Мангистауского областного суда признала выводы первой инстанции законными и обоснованными, оставив жалобу без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.