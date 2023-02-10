Суд в Амстердаме вынес решение по делу Стати в пользу Казахстана

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - 8 февраля Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний («Стати») против «Самрук-Қазына» недопустимы. Суд обязал Стати оплатить судебные расходы, понесенные «Самрук-Қазына» и Республикой Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ФНБ.

Решение вынесено в ходе разбирательства, в котором Стати утверждал, что «Самрук-Қазына» фактически является частью Республики Казахстан и поэтому несет ответственность за предполагаемые претензии по арбитражному решению против РК

Успешное завершение судебного процесса в Окружном суде Амстердама достигнуто в результате плодотворного взаимодействия «Самрук-Қазына» с Министерством юстиции РК.

Это не первое решение суда в Нидерландах по делу Стати в пользу «Самрук-Қазына» и Республики Казахстан.

14 июня Апелляционный суд Гааги постановил, что акции «Самрук-Қазына» в KMG Kashagan B.V. пользуются суверенным иммунитетом от принудительного исполнения, подтвердив незаконность и недействительность ареста имущества «Самрук-Қазына». Незаконный досудебный арест, наложенный по иску Стати в 2017 году, был отменен. Были восстановлены законные права фонда в части независимого владения без каких-либо ранее наложенных ограничений.

9 января Окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Стати о признании и исполнении арбитражного решения, указав, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов

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