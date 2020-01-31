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Суд в Алматы оштрафовал на 8 млн тенге дознавателя управления полиции

31 Января 2020 15:21
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Суд в Алматы оштрафовал на 8 млн тенге дознавателя управления полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В районном суде №2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении дознавателя Управления полиции Бостандыкского района, признанного виновным в покушении на получение взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Занимая должность дознавателя Управления полиции Бостандыкского района Департамента полиции по г.Алматы он, путём вымогательства, лично потребовал у гражданина взятку в размере 1 000 долларов, за действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

Возле аптеки он получил лично взятку в размере 380 000 тенге, из которых 360 000 тенге являлись муляжом. После чего был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы по г.Алматы.

Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8 360 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Суд также лишил осуждённого специального звания – «лейтенант полиции».

Ранее сообщалось об аресте председателя Бостандыкского районного суда Алматы.

Председатель суда подозревается в получении взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Республики Казахстан.


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Ключевые слова: Алматы, Суды, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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