Суд указал на нарушения управления строительства при возведении школы в Костанае

Суд потребовал принять меры в отношении виновных должностных лиц после выявленных нарушений при реализации проекта школы на 980 мест в микрорайоне «Береке», передает корреспондент агентства Kazinform.

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области вынес частное определение в адрес акима региона, указав на нарушения со стороны управления строительства, архитектуры и градостроительства. Поводом для разбирательства стал иск подрядчика «СМТ и Компания» к управлению строительства.

Подрядчик просил признать действительным акт выполненных работ на сумму 471,8 млн тенге, взыскать задолженность, признать необоснованным отказ заказчика от подписания актов выполненных работ, признать договор исполненным в срок и обязать принять объект в эксплуатацию.

Как следует из материалов дела, строительство школы на 980 мест в микрорайоне «Береке» началось в 2021 году. Первоначальным подрядчиком выступало предприятие «Лидер-НК», однако они не завершили работы, после чего в сентябре 2024 года договор был расторгнут. Для завершения объекта в апреле 2025 года был заключен новый договор с «СМТ и Компания» на сумму более 1 млрд тенге.

В ходе строительства подрядчик заявил о необходимости дополнительных работ, не предусмотренных первоначальной сметой. По данным компании, стоимость этих работ составила 471,8 млн тенге. Подрядчик неоднократно направлял заказчику уведомления о несоответствии проектно-сметной документации фактическому состоянию объекта и необходимости корректировки проекта.

Суд установил, что дополнительные работы действительно были выполнены и являлись необходимыми для завершения строительства школы. При этом заказчик не отрицал ни факт выполнения этих работ, ни их необходимость.

Вместе с тем в ходе судебного разбирательства были выявлены нарушения со стороны управления строительства. Суд указал, что заказчик располагал экспертным заключением о необходимости дополнительных работ и разработки соответствующей проектно-сметной документации, однако не принял мер к надлежащему оформлению изменений в установленном законом порядке. Кроме того, не было обеспечено своевременное планирование работ, что привело к выполнению дополнительных объемов вне рамок утвержденной сметы.

Также суд отметил, что смена подрядчика и заключение нового договора были произведены без надлежащего урегулирования фактически необходимых объемов работ. По мнению суда, это свидетельствует о ненадлежащем исполнении заказчиком своих функций по организации строительства и контролю за реализацией проекта.

Согласно частному определению, допущенные нарушения привели к возникновению спора между сторонами, затягиванию сроков завершения строительства социально значимого объекта и риску неэффективного использования бюджетных средств.

Несмотря на это, суд отказал подрядчику в удовлетворении исковых требований. В решении указано, что спорный договор является договором государственных закупок, а увеличение стоимости работ возможно только с соблюдением специальной процедуры, предусмотренной законодательством. Кроме того, срок действия договора продлен до конца 2026 года, поэтому стороны могут урегулировать вопрос оплаты дополнительных работ в установленном порядке.

Суд также отказал в требовании обязать заказчика принять школу в эксплуатацию. Как было установлено в ходе рассмотрения дела, объект до сих пор не оснащен мебелью, оборудованием и инвентарем, необходимыми для образовательного процесса, поэтому не может использоваться по назначению.

По итогам разбирательства суд вынес частное определение, которым указал на допущенные нарушения со стороны управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области и потребовал довести эту информацию до сведения акима региона для принятия мер в отношении виновных лиц и недопущения подобных фактов в будущем.

О том, почему в Костанайской области появились школьные долгострои, Kazinform писал накануне.

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