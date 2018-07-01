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Суд удовлетворил ходатайство об аресте экс-президента Армении

28 Июля 2018 04:28 74
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Суд удовлетворил ходатайство об аресте экс-президента Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Суд принял решение об удовлетворении ходатайства об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам адвокат экс-президента Арам Орбелян.

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«Суд принял решение об аресте. Завтра в 12:00 я и команда адвокатов представим подробности на пресс-конференции», - сказал адвокат.

 

 

 

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Ключевые слова: Армения,
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