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    11:50, 22 Август 2023 | GMT +6

    Суд удовлетворил апелляцию Кайрата Боранбаева на сделку со следственными органами

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    Фото: © Sputnik Владислав Воднев
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столичном городском суде рассмотрено апелляционное соглашение по делу Кайрата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судебный процесс прошел апелляцию по правилам первой инстанции.

    Как заявил в суде адвокат К. Боранбаева Данияр Канафин, ходатайство состоит в признании вины и заключении сделки о сотрудничестве со следственными органами. Просьбу поддержали все защитники.

    «Заявленное ходатайство судебная коллегия удовлетворяет, предоставляем разумный срок. Назначено конфликтное время, если у Вас возможность есть, то можно сегодня обсудить с непосредственным участником. Желательно, я и прокурору рекомендую, потому что дело уже долго длится. Возможно, у каждого есть какие моменты обсуждать. Учитывая, что сейчас уже начнется стадия процессуального соглашения, мы конкретно данные вам назвать не сможем. Когда уже будет готово, тогда соберемся. Судебное заседание объявляется закрытым», - заявила председательствующий судья Айсулу Сламбекова.

    Ранее сообщалось, что дело бизнесмена Кайрата Боранбаева рассматривается в апелляционной стадии. Обсуждаются условия соглашения о пересмотре дела Кайрата Боранбаева в апелляционной стадии.

    Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта текущего года. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.


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