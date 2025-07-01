Суд Таиланда отстранил премьер-министра от исполнения обязанностей

Суд принял петицию от 36 сенаторов, которые обвиняют премьера в нарушении этических норм, что расценивается как нарушение конституции. Поводом стала утечка записи телефонного разговора с бывшим влиятельным лидером Камбоджи Хун Сеном.

В ходе телефонного разговора 15 июня, призванного снизить напряжённость на границе с Камбоджей, 38-летняя Чинават выразила почтение Хун Сену и раскритиковала командующего тайской армией. Она извинилась, заявив, что её слова были частью переговорной тактики.

«Суд рассмотрел петицию… и единогласно принял дело к рассмотрению», — говорится в заявлении.

Заместитель премьер-министра Сурия Чуангрунгруангкит будет временно исполнять обязанности премьер-министра, пока суд рассматривает дело против Чинават.

Ранее сообщалось, что Таиланд закрыл границу с Камбоджей в некоторых провинциях. Напряженность между странами резко возросла в мае, когда на спорной территории границы произошла кратковременная перестрелка между военными, в результате которой погиб камбоджийский солдат. Этот инцидент вызвал ответные меры с обеих сторон.