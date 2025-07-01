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    16:06, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Суд Таиланда отстранил премьер-министра от исполнения обязанностей

    Конституционный суд Таиланда временно отстранил премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават от исполнения обязанностей в связи с обвинениями в нарушении этических норм, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Пхетхонгтхан Чинават
    Фото: Синьхуа

    Суд принял петицию от 36 сенаторов, которые обвиняют премьера в нарушении этических норм, что расценивается как нарушение конституции. Поводом стала утечка записи телефонного разговора с бывшим влиятельным лидером Камбоджи Хун Сеном.

    В ходе телефонного разговора 15 июня, призванного снизить напряжённость на границе с Камбоджей, 38-летняя Чинават выразила почтение Хун Сену и раскритиковала командующего тайской армией. Она извинилась, заявив, что её слова были частью переговорной тактики.

    «Суд рассмотрел петицию… и единогласно принял дело к рассмотрению», — говорится в заявлении.

    Заместитель премьер-министра Сурия Чуангрунгруангкит будет временно исполнять обязанности премьер-министра, пока суд рассматривает дело против Чинават.

    Ранее сообщалось, что Таиланд закрыл границу с Камбоджей в некоторых провинциях. Напряженность между странами резко возросла в мае, когда на спорной территории границы произошла кратковременная перестрелка между военными, в результате которой погиб камбоджийский солдат. Этот инцидент вызвал ответные меры с обеих сторон.

    Теги:
    Таиланд Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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