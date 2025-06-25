Таиланд закрыл границу с Камбоджей в некоторых провинциях

Согласно заявлениям армии и военно-морских сил Таиланда, пересечение границы с Камбоджей запрещено для всех транспортных средств и лиц — как тайцев, так и иностранцев, в семи провинциях.

Напряженность между Камбоджей и Таиландом резко возросла в мае, когда на спорной территории границы произошла кратковременная перестрелка между военными, в результате которой погиб камбоджийский солдат. Этот инцидент вызвал ответные меры с обеих сторон.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, столкнувшаяся с политическим кризисом из-за урегулирования конфликта, заявила в понедельник, что проверка на сухопутных границах будет усилена, а исключения будут делаться лишь в отдельных случаях — например, для пациентов, нуждающихся в лечении, или студентов, следующих на учебу.

Последние закрытия границ стали продолжением серии ответных мер, предпринятых обеими странами. В последние недели Камбоджа запретила показ тайских фильмов по телевидению и в кинотеатрах, приостановила импорт фруктов, овощей, а также газа и топлива из Таиланда. Таиланд, в свою очередь, ужесточил пограничный контроль, обе страны сократили сроки действия виз для граждан друг друга.

Согласно заявлениям, ограничения на пересечение границы распространяются на провинции Убонратчатхани, Сурин, Бурирам, Сисакет, Са Кео, Чантхабури и Трат.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть продолжительность безвизового режима для иностранцев, сократив его с 60 до 30 дней.