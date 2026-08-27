Суд отменил решения по участку для добычи песка в Туркестанской области

Компания из Келесского района заявила о препятствиях при оформлении земли для добычи строительного песка. В областном акимате указали на сельскохозяйственное назначение участка и возражения местных жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространилось обращение представителя ТОО «Ермахан и Д.Н.», юриста Мурата Садыка. Он заявил о предполагаемых незаконных действиях местных исполнительных органов в отношении компании.

В подписи к видео автор публикации назвал происходящее возможным саботажем поручений по поддержке инвесторов. Он утверждает, что компания получила лицензию и подготовила необходимые документы, но не может начать работу из-за отсутствия согласования местного исполнительного органа.

По словам юриста, 21 мая 2024 года предприятие получило лицензию на добычу строительного песка. Площадь участка недр «Бозсу» составляет 139,5 гектара. Для начала работ компании необходимо оформить документы на землю.

Добываемый материал планировалось использовать для обеспечения инертными материалами одного из крупных дорожных проектов «КазАвтоЖола».

— С 2024 года из-за затягивания со стороны местных исполнительных органов необходимые документы остаются неоформленными. В результате ТОО «Ермахан и Д.Н.» не может выполнять обязательства, предусмотренные лицензией, — заявил представитель компании.

Предприятие дважды обращалось за предоставлением участка. Земельная комиссия Келесского района отказала компании 14 августа и 15 октября 2024 года. Среди оснований указывались возражения жителей, использование территории в качестве пастбища, отсутствие свободных участков, возможный ущерб дорогам, сельскохозяйственным землям и природе.

На основании второго заключения акимат Келесского района 16 октября 2024 года принял постановление об отказе в предоставлении 139,5 гектара земли во временное возмездное пользование.

Компания обжаловала решения местных органов. Специализированный межрайонный административный суд Туркестанской области удовлетворил иск частично.

Суд установил, что решение о предоставлении земли для недропользования относится к компетенции акима Туркестанской области. Аким Келесского района должен был направить обращения компании уполномоченному органу, но передал их районной земельной комиссии.

В судебном акте указано, что районный аким вышел за пределы своих полномочий, приняв постановление об отказе. Земельная комиссия также не обладала полномочиями решать вопрос о предоставлении этого участка.

Кроме того, при изучении аудио- и видеозаписи заседания комиссии суд установил, что 14 августа 2024 года вопрос о выделении земли не выносился на открытое голосование. Члены комиссии проголосовали только за повестку, после чего самостоятельно подписали заключение.

Суд признал незаконными и отменил заключения земельной комиссии от 14 августа и 15 октября 2024 года, а также постановление акимата Келесского района от 16 октября 2024 года.

При этом суд отказался обязать земельную комиссию принять решение в пользу компании, поскольку предоставление либо отказ в предоставлении такого участка не входит в ее компетенцию. Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В акимате Туркестанской области сообщили, что вопрос добычи полезных ископаемых неоднократно обсуждался с местными жителями. По данным ведомства, они категорически выступают против проведения таких работ.

— Указанный земельный участок площадью 139,5 гектара относится к землям сельскохозяйственного назначения и в настоящее время находится в пользовании крестьянских хозяйств. Вопрос его предоставления и использования рассматривается отдельно в порядке, установленном законодательством, — сообщили в акимате.

В областном акимате подчеркнули, что государственные органы должны обеспечить соблюдение законных интересов жителей и соблюдение установленных требований.

— Предоставление земельного участка или добыча полезных ископаемых с нарушением установленного порядка не допускаются. Все решения по этому вопросу принимаются исключительно в рамках действующего законодательства, — добавили в акимате Туркестанской области.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане создадут комиссию для досудебного урегулирования споров с инвесторами.