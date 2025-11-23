РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:43, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Суд приостановил политику ускоренной депортации мигрантов в США

    Администрация США хотела депортировать мигрантов в ускоренном порядке. До сих пор ускоренная процедура депортации применялась только к задержанным непосредственно на границе, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Депортация
    Фото: Анадолы

    Как пишет издание, в январе правительство США решило распространить эту процедуру на всю территорию государства и применять ее ко всем иностранцам, не способным доказать, что они находятся в Штатах не менее двух лет. 

    Однако реализации этого замысла помешал апелляционный суд в Вашингтоне, который 22 ноября оставил в силе решение нижестоящей инстанции о приостановке ускоренной депортации. В сообщении говорится, что планы администрации президента США Дональда Трампа нарушают право затронутых лиц на надлежащее судебное разбирательство. Правительство подало апелляцию на решение суда. Ее должны рассмотреть 9 декабря.

    В тонкостях миграционной политики Трампа разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Одним из первых указов Трампа на посту президента США было закрытие южной границы страны. Пентагон усилил на 60% численность армейских войск, направив 1500 военнослужащих к границе с Мексикой для укрепления там 2500 военных.

    Палата представителей и Сенат приняли закон Лейкена Райли, предусматривающий задержание незаконно находящихся лиц на территории США. В феврале уже первые рейсы были направлены в Панаму с 119 нелегальными мигрантами и Коста-Рику с 135 нелегалами, среди которых половина — несовершеннолетние. Своим указом Трамп приостановил въезд в США всех нелегальных мигрантов, им стали отказывать в предоставлении убежища. 

    Теги:
    Суды Миграция Мировые новости США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают