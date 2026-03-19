Суд по делу Жаксылыка Омара начнется сегодня в Усть-Каменогорске

Дело будет рассматриваться в открытом заседании и в сокращенном порядке. Так как, по предварительным данным, подсудимый признал вину. И если он не откажется от своих слов, решение могут вынести уже в течение 10 дней.

По данным, размещенным в судебном кабинете и опубликованным сегодня, Жаксылыку Омару вменяют мошенничество в крупном размере и получение взятки в крупном размере. Указаны пункт 1 и 2 части 3 статьи 190, а также пункт 3 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса. На данный момент он находится под стражей.

Напомним, КНБ подтвердил факт задержания замакима ВКО Жаксылыка Омара ещё в феврале.

В ведомстве отметили, что в отношении него проводится досудебное расследование.

Жаксылык Омар был назначен первым заместителем акима ВКО в апреле 2025 года. До этого он был советником акима области, а ранее более шести лет возглавлял Усть-Каменогорск.