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    Суд по делу Серика Кудебаева вновь отложили

    16 Марта 2023, 11:32

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане вновь отложили суд над экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня ожидалось вынесение приговора в отношении генерал-майора Кудебаева. Однако судебное заседание было отложено из-за его болезни. В пресс-службе городского суда отметили, что дата следующего заседания станет известна чуть позже.

    10 марта стало известно, что Серик Кудебаев попал в больницу, а судебное заседание перенесли на сегодня. Ранее в ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

    Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

    В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Суды Судебный процесс ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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