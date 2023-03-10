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    Серик Кудебаев попал в больницу: суд по его делу отложили

    10 Марта 2023, 12:24

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане отложили суд над экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Официальный представитель суда Жетысуской области Нурсултан Орынбасаров сообщил, что подсудимый попал в больницу.

    Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

    В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Ранее в ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Суды Судебный процесс МВД РК Регионы Казахстана Жетысуская область Талдыкорган
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